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Lenovo выпустила ThinkPad X9-14 с дизайном Yoga и качеством ThinkPad
Новый ThinkPad X9-14 Aura Edition объединил стиль Yoga, функциональность ThinkBook и фирменное качество линейки ThinkPad

Lenovo представила необычную модель в своей линейке бизнес-ноутбуков — ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition. Устройство заметно отличается от традиционного облика ThinkPad, позаимствовав эстетику потребительской серии Yoga. При первом взгляде сложно поверить, что это представитель знаменитой бизнес-линейки — отсутствует характерный черный корпус с угловатыми формами, нет механической шторки веб-камеры и считывателя смарт-карт, которые обычно ассоциируются с ThinkPad.

Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что главное наследие ThinkPad — это качество сборки и эргономика. Клавиатура, хоть и выглядит непривычно, обеспечивает тот самый узнаваемый тактильный отклик, за который ценят эту серию. Корпус ноутбука выполнен с присущей ThinkPad добротностью, превосходя по этому параметру как потребительские Yoga, так и бизнес-ориентированные ThinkBook. Особого внимания заслуживает продуманная конструкция, облегчающая обслуживание и апгрейд — важное преимущество для корпоративных пользователей.

Интересно, что по функциональности новинка ближе к серии ThinkBook, предназначенной для малого бизнеса. В ней отсутствуют некоторые профессиональные функции вроде поддержки мобильных сетей 5G/LTE, зато присутствуют все современные потребительские особенности. Такой гибридный подход стирает границы между разными линейками Lenovo, предлагая пользователям качество ThinkPad в более современном дизайне.

Эксперты отмечают, что ThinkPad X9-14 Aura Edition представляет собой любопытный эксперимент компании по обновлению имиджа флагманской серии. Сохраняя ключевые конкурентные преимущества в виде отличной клавиатуры и надежной конструкции, Lenovo пытается привлечь новую аудиторию более стильным дизайном. Пока неясно, станет ли это направление основным для ThinkPad или останется ограниченной серией, но сам факт появления такой модели говорит о готовности производителя к смелым экспериментам.

#lenovo
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