Видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT стали бестселлерами немецкого ритейлера Mindfactory, тогда как Intel полностью исчезла с рынка GPU

Недельные данные продаж видеокарт в немецком магазине Mindfactory принесли неожиданные результаты. AMD удалось занять лидирующие позиции, реализовав 440 видеокарт, что составило 52,69% от общего объема продаж. Флагманская модель Radeon RX 9070 XT от XFX стала абсолютным лидером с показателем в 340 проданных единиц, демонстрируя стабильный спрос в течение всей недели. NVIDIA с показателем в 395 проданных карт (47,31%) заняла второе место, при этом их флагман RTX 5080 разошелся тиражом в 220 экземпляров.

Любопытно, что несмотря на меньшее количество проданных карт, NVIDIA смогла заработать почти в два раза больше AMD (€611 997 против €330 360). Такой разрыв объясняется значительно более высокой средней ценой видеокарт NVIDIA (€1 549 против €751 у AMD). Особенно заметен этот дисбаланс в премиальном сегменте, где у AMD пока нет предложений дороже $1000, тогда как NVIDIA успешно продает топовые модели RTX 5080 и RTX 5090. Последняя, к слову, показала скромный результат в 60 проданных единиц, сравнявшись с AMD RX 7800 XT.

Совершенно неожиданным стало полное отсутствие видеокарт Intel в отчете. Компания не смогла продать ни одной модели своей серии Arc, включая относительно новую Arc B580. Эксперты связывают это как с отсутствием конкурентоспособных высокопроизводительных решений, так и с проблемами логистики и поставок. Ситуация выглядит особенно тревожной на фоне того, что Intel ранее анонсировала две модели видеокарт, но ни одна из них не представлена в ассортименте ритейлера.

Аналитики отмечают, что эти данные отражают ситуацию только в одном магазине и не могут считаться репрезентативными для всего немецкого рынка. Однако тренд на доминирование AMD в массовом сегменте и NVIDIA — в премиальном прослеживается достаточно четко. В ближайшие недели ситуация может измениться по мере появления новых моделей и стабилизации цен, особенно с учетом того, что Mindfactory продолжает пополнять запасы популярной Radeon RX 9070 XT.