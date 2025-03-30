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ddr22
AMD планирует выпустить APU Ryzen 9000G для настольных ПК в четвертом квартале 2025 года
По данным инсайдеров, AMD готовит к выходу в конце 2025 года APU Ryzen 9000G на архитектуре Zen 5 с графикой RDNA 3.5 для платформы AM5

Согласно свежим слухам, AMD может представить новую линейку гибридных процессоров Ryzen 9000G для настольных ПК уже в четвертом квартале 2025 года. Эти APU, основанные на архитектуре Zen 5, станут десктопной версией мобильных чипов Strix Point, которые компания выпустила во второй половине 2024 года. Информация появилась благодаря утечке от известного инсайдера под ником @9550pro, хотя официального подтверждения AMD пока не поступало.  

Если верить источникам, флагманская модель Ryzen 9000G может получить 12 ядер и 24 потока, что станет рекордом для APU — до этого максимумом были 8 ядер и 16 потоков в предыдущих поколениях. Такой шаг выглядит логичным, учитывая, что топовый мобильный процессор Ryzen AI 9 HX 370 уже использует аналогичную конфигурацию. Что касается графической части, здесь ожидается использование ускорителей RDNA 3.5 — либо Radeon 880M, либо более мощного Radeon 890M с 16 вычислительными блоками.

Традиционно AMD выпускает десктопные APU с заметным опозданием по сравнению с мобильными версиями. Например, линейка Ryzen 8000G появилась только после выхода мобильных Phoenix Point. В случае с Ryzen 9000G ситуация может повториться — Strix Point для ноутбуков уже год как на рынке, а их настольные аналоги только готовятся к релизу. Пока неясно, какие частоты предложат десктопные модели, но есть предположения, что iGPU сможет работать на частоте до 3,0 ГГц.

Эксперты отмечают, что новая линейка APU может стать интересным вариантом для компактных систем, где важна и вычислительная мощность, и производительная графика без дискретной видеокарты. Особенно с учетом поддержки современных технологий в RDNA 3.5. Однако до официального анонса делать окончательные выводы рано — AMD может изменить планы, как это уже было с пропуском линейки Ryzen 7000G в пользу 8000G. Остается ждать новых утечек или официальных заявлений компании.

#amd
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