Утечки показали что Snapdragon 8 Elite 2 значительно превзойдет текущий флагманский чип Qualcomm в тестах производительности.

Согласно последним утечкам, Qualcomm готовит серьезный апгрейд своего флагманского мобильного процессора. Новый Snapdragon 8 Elite 2 (или Snapdragon 8 Elite Gen 2), ожидаемый осенью 2025 года, демонстрирует впечатляющие результаты в ранних тестах. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что чип набирает более 3.8 миллиона баллов в AnTuTu V10, что на 26% выше показателей референсного устройства с текущим Snapdragon 8 Elite и на 46% превосходит средние результаты коммерческих смартфонов.

Основой для такого скачка производительности стал переход на более совершенный 3-нм техпроцесс TSMC N3P. Чип получит графический процессор Adreno 840 и 8-ядерную конфигурацию CPU с двумя мощными и шестью производительными ядрами на архитектуре Oryon второго поколения.

Важным нововведением станет поддержка расширений ARM SME 1 и SVE2, что указывает на переход на архитектуру ArmV9. Такие изменения особенно актуальны для задач ИИ и сложной обработки изображений в мобильных устройствах.

Если верить утечкам, Qualcomm готовит действительно большое обновление своего флагманского чипсета. Однако до официального анонса, ожидаемого в октябре, еще несколько месяцев, и компания может внести коррективы в финальную спецификацию.

Остается вопрос, как эти улучшения скажутся на реальном пользовательском опыте и автономности устройств. Теоретически, более эффективный техпроцесс должен компенсировать возросшую мощность, но окончательные выводы можно будет сделать только после тестов готовых устройств. В любом случае, Qualcomm явно намерена сохранить лидерство в сегменте мобильных процессоров, несмотря на растущую конкуренцию.