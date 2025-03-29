Появилась новая информация о СЖО LEVANTE II 360 от XPG система предлагает новое крепление вентиляторов без винтов и улучшенную производительность.

Компания XPG, известная своими решениями в области оперативной памяти и накопителей, вышла на рынок систем охлаждения с новой моделью LEVANTE II 360. Это 360-миллиметровая система жидкостного охлаждения, предназначенная для мощных процессоров последнего поколения, таких как Intel Core Ultra 200S и AMD Ryzen 9000. Главной особенностью новинки стала уникальная система крепления вентиляторов — теперь их не нужно прикручивать винтами, так как они поставляются в виде готового блока из трех штук с ARGB-подсветкой.

Производитель заявляет, что LEVANTE II 360 способна эффективно охлаждать процессоры с теплопакетом до 320 Вт. По сравнению с предыдущей версией, новая система демонстрирует значительно более высокое статическое давление (2.04 мм вод. ст. против 1.42 мм вод. ст.), хотя максимальная скорость вращения вентиляторов осталась на прежнем уровне — 2000 об/мин.

Дизайн водоблока был переработан — вместо круглой формы теперь используется квадратная с эффектом «бесконечного зеркала». Гибкие трубки длиной 400 мм облегчают установку радиатора в корпусе, а продуманная система кабелей уменьшает вибрации и шум. Правда, по заявлениям производителя, новая модель может быть немного шумнее предшественницы, но это компенсируется более эффективным охлаждением.

LEVANTE II 360 уже доступна для покупки в черном и белом исполнении. Система совместима с современными сокетами LGA 1851, LGA 1700 и AM5.