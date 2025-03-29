Появилась новая информация о симуляторе жизни inZOI игра стала лидером продаж Steam сразу после релиза и получила высокие оценки игроков.

Новая игра в жанре симулятора жизни inZOI привлекла внимание геймеров, заняв первое место в глобальном рейтинге продаж Steam всего через 40 минут после выхода в ранний доступ. Разработчики из KRAFTON выпустили проект, который многие называют потенциальным конкурентом The Sims. Уже перед релизом inZOI возглавляла список самых желаемых игр на платформе, а после запуска собрала более 3600 отзывов с оценкой «очень положительно».

Особый ажиотаж вокруг игры возник благодаря активному участию контент-креаторов, которые заранее тестировали демо-версию и делились впечатлениями. inZOI предлагает обширные возможности кастомизации — более 250 вариантов внешности персонажей и 400 параметров, влияющих на их поведение. Кроме того, игра использует генеративный ИИ для создания уникального контента прямо на устройстве игрока. Правда, для комфортной игры потребуется мощный ПК, так как inZOI работает на Unreal Engine 5.

Глава студии Hyungjun «Kjun» Kim в эмоциональном заявлении сравнил разработку игры с воспитанием ребенка. Он признал, что inZOI еще далека от идеала, но команда будет продолжать улучшать проект, активно сотрудничая с комьюнити. Пока игра доступна за $39,99, и все будущие обновления до полноценного релиза будут бесплатными.

Интерес к inZOI подогревает и ее успех на Twitch — 27 марта игра заняла пятое место в категории «Игры». Судя по первым реакциям, у проекта хорошие шансы закрепиться в топах, особенно после финального выхода. Пока что демо-версия недоступна, но те, кто успел ее попробовать, отмечают глубокую проработку механик и визуальную составляющую. Остается ждать, сможет ли inZOI составить реальную конкуренцию The Sims или останется нишевым проектом.