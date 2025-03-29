В сети появилась новая информация о мошенничестве с видеокартами NVIDIA RTX 4090. Два покупателя получили подделки вместо полноценных GPU.

В последнее время участились случаи мошенничества с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 на вторичном рынке, особенно в Китае. Из-за дефицита топовых GPU мошенники наживаются на ажиотажном спросе, продавая нерабочие или вовсе пустые платы под видом исправных устройств.

В одном из случаев покупатель приобрел RTX 4090 за 3800 юаней (около 520 долларов), думая, что совершил выгодную сделку. Карта внешне выглядела как новая, с целыми гарантийными наклейками и качественной упаковкой. Однако при вскрытии оказалось, что GPU-чип был значительно меньше стандартного, а маркировка AD102-301 была просто напечатана на поверхности. Кроме того, на плате стояли фальшивые модули памяти без каких-либо опознавательных знаков. Как выяснилось, подобные поддельные чипы и память свободно продаются на китайских площадках за небольшие деньги.

Еще более вопиющий случай произошел с другим покупателем, который заплатил 7000 юаней (примерно 1000 долларов) за RTX 4090. Карта с виду была безупречной, но внутри не оказалось ни GPU-чипа, ни модулей памяти — только голая плата. Покупатель попытался связаться с продавцом, однако исход этой истории пока неизвестен.

Эксперты предупреждают, что подобные аферы могут происходить не только в Китае, но и в других странах. Чтобы не стать жертвой обмана, стоит тщательно проверять видеокарту перед покупкой: тестировать в системе или даже вскрывать в присутствии продавца. В условиях дефицита мошенники становятся все изощреннее, поэтому доверять можно только проверенным источникам.