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ddr22
Razer представила игровые ноутбуки Blade 16 и 18 с видеокартами RTX 50 серии
Появилась информация о новых игровых ноутбуках Razer с процессорами Intel и AMD и видеокартами RTX 50.

Компания Razer анонсировала новые игровые ноутбуки Blade 16 и Blade 18, которые стали одними из первых устройств с видеокартами RTX 50 серии. Младшая модель Blade 16 с процессором Ryzen AI 9 365 и видеокартой RTX 5070 Ti стоит 2999 долларов в базовой комплектации с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. За дополнительные 800 долларов можно увеличить объем памяти до 64 ГБ и SSD до 2 ТБ.  

Более мощные версии Blade 16 оснащены видеокартами RTX 5080 и RTX 5090. Модель с RTX 5080 оценивается в 3499 долларов, а топовый вариант с RTX 5090 и процессором Ryzen AI 9 HX 370 обойдется в 4499 долларов. Все ноутбуки серии Blade 16 получили QHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц, WiFi 7 и аккумулятор на 90 Вт·ч.  

Линейка Blade 18 построена на процессорах Intel Core Ultra 9 275HX и предлагает два режима работы дисплея: UHD+ 240 Гц и FHD+ 440 Гц. Стоимость стартует с 4899 долларов за версию с RTX 5090. Также доступны более доступные варианты с RTX 5080 за 4099 долларов и RTX 5070 Ti за 3499 долларов.  

Новые ноутбуки сохранили фирменный дизайн Razer с тонким корпусом и RGB-подсветкой клавиатуры. Производитель обещает улучшенную производительность благодаря новым компонентам, но цены остаются на премиальном уровне.

#razer
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