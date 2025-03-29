Galaxy S26 Ultra получит одну 200МП камеру из-за ограничений процессора.

Новые данные о будущем флагмане Samsung Galaxy S26 Ultra опровергают ранние слухи о двойной 200-мегапиксельной камере. Согласно информации от инсайдера PandaFlash, устройство будет оснащено всего одним 200МП сенсором, как и текущая модель S25 Ultra. Причиной такого решения называют ограничения чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2, который не поддерживает одновременную работу двух высокорейтинговых сенсоров.

Ранее ходили слухи, что Samsung тестирует прототипы с тремя основными камерами вместо четырех. Однако теперь стало известно, что компания сосредоточилась на улучшении возможностей одиночного 200МП модуля. Среди ожидаемых нововведений - возвращение технологии переменной диафрагмы и восстановление Bluetooth-функционала S Pen.

Инсайдер отмечает, что тестовые образцы использовали Snapdragon 8 Elite Gen 2, а данные о версии с Exynos 2600 отсутствуют. Хотя новый процессор поддерживает камеры до 320МП, скачок в возможностях между поколениями оказался недостаточным для реализации двойной 200МП конфигурации. Samsung продолжает экспериментировать с различными вариантами камер перед финальным выбором конфигурации для массового производства.

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra выйдет в начале 2026 года и исправит многие недостатки предыдущей модели. Дополнительные подробности о характеристиках флагмана появятся ближе к официальному анонсу.