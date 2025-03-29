Появилась информация о съемочной группе экранизации Zelda с режиссером трилогии "Бегущий в лабиринте".

Nintendo официально объявила дату выхода полнометражного фильма по вселенной The Legend of Zelda — 26 марта 2027 года. Эта новость появилась в новом мобильном приложении Nintendo Today, которое компания представила накануне во время Nintendo Direct. Приложение, доступное на iOS и Android, будет служить ежедневным источником новостей, видео и комиксов по ключевым франшизам Nintendo.

Экранизация Zelda была анонсирована еще в ноябре 2023 года. Создатель серии Сигэру Миямото тогда сообщил, что работает над проектом вместе с продюсером Ави Арадом, известным по многим блокбастерам. Режиссером фильма станет Уэс Болл, снявший трилогию "Бегущий в лабиринте" и готовящийся к выходу "Королевство планеты обезьян". Сценаристом выступит Дерек Коннолли, работавший над "Мир Юрского периода", "Конг: Остров черепа" и "Детектив Пикачу".

Сейчас главный вопрос для фанатов — кто сыграет главные роли Линка и Зельды. Кастинг еще не объявлен, но обсуждения в сообществе уже идут полным ходом. Nintendo подчеркивает, что принимает активное участие в производстве, что вселяет надежду на бережное отношение к исходному материалу. До премьеры остается больше двух лет, так что впереди еще много новостей о ходе съемок.