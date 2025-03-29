Компания Garmin представила бета-обновление 15.16 для часов Fenix 8 и Enduro 3 с новыми функциями и исправлениями ошибок

Garmin начала тестирование крупного обновления для своих флагманских умных часов. Бета-версия 15.16 стала доступна для Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3. Это первое обновление в новом цикле тестирования 15.xx, следующее за стабильной версией 13.35, выпущенной в марте.

Среди ключевых нововведений — добавление активности Rucking и поддержка Rep-Counting 3.0. Пользователи теперь могут использовать голосовые команды в режимах Jumpmaster, Plan Dive, Reference Point и Trolling Motor. В приложении Garmin Connect появилось больше настроек для Daily Suggested Workout. Также разработчики улучшили функции для занятий скалолазанием и прыжками со скакалкой, обновили интерфейс Garmin Coach в день гонки и изменили layout погоды в Morning Report.



В обновлении есть и удаленные функции — исчезли Distance Targets для прыжков со скакалкой и опция возобновления завершенных Guided Meditations. Всего в списке изменений 66 пунктов, большинство из которых — исправления ошибок, включая проблемы с паролем, Morning Report и измерением температуры кожи.



Установить обновление можно через Wi-Fi или Bluetooth, выбрав в меню часов: Система → Обновление ПО → Проверить обновления. Важно отметить, что в бета-версии, как и во всех тестовых сборках для этих моделей, отключены функции ЭКГ и дайвинга.



Это обновление демонстрирует, что Garmin продолжает активно развивать функционал своих флагманских часов, добавляя не только новые возможности, но и улучшая существующие. Пользователям, которые ценят стабильность, возможно, стоит подождать выхода финальной версии, в то время как энтузиасты уже могут протестировать новые функции в бета-режиме. Ожидается, что после завершения тестирования обновление получит все владельцы поддерживаемых моделей.