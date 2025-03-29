Компания Focal выпустила премиальные беспроводные наушники Bathys MG с поддержкой aptX Adaptive, USB-DAC режимом.

Focal анонсировала новые флагманские беспроводные наушники Bathys MG, которые станут более дорогой альтернативой предыдущей модели Bathys. Главной особенностью новинки стали совершенно новые 40-миллиметровые магниевые излучатели, способные воспроизводить частоты от 10 Гц до 22 кГц с уровнем гармонических искажений менее 0,2%. Это обещает исключительное качество звука для беспроводных наушников.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеками SBC, AAC и aptX Adaptive, а также может работать в проводном режиме через 3,5-мм разъем или USB-C. При подключении по USB-C активируется специальный DAC-режим с поддержкой аудио 24-бит/192 кГц, правда в этом режиме микрофоны отключаются. В комплектном мобильном приложении доступен эквалайзер для тонкой настройки звука под индивидуальные предпочтения.



Производитель заявляет до 30 часов автономной работы в беспроводном режиме и 35-40 часов при проводном подключении. Система активного шумоподавления и режим прозрачности стали эффективнее благодаря восьми микрофонам. Наушники весом 349 грамм поддерживают Google Fast Pair, Bluetooth Multipoint и функцию автоматической паузы при снятии.



Ожидается, что Focal Bathys MG поступят в продажу в мае 2024 года. Первые европейские ритейлеры уже выставили предзаказы по цене 1199 евро.