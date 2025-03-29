Focal анонсировала новые флагманские беспроводные наушники Bathys MG, которые станут более дорогой альтернативой предыдущей модели Bathys. Главной особенностью новинки стали совершенно новые 40-миллиметровые магниевые излучатели, способные воспроизводить частоты от 10 Гц до 22 кГц с уровнем гармонических искажений менее 0,2%. Это обещает исключительное качество звука для беспроводных наушников.
Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеками SBC, AAC и aptX Adaptive, а также может работать в проводном режиме через 3,5-мм разъем или USB-C. При подключении по USB-C активируется специальный DAC-режим с поддержкой аудио 24-бит/192 кГц, правда в этом режиме микрофоны отключаются. В комплектном мобильном приложении доступен эквалайзер для тонкой настройки звука под индивидуальные предпочтения.
Производитель заявляет до 30 часов автономной работы в беспроводном режиме и 35-40 часов при проводном подключении. Система активного шумоподавления и режим прозрачности стали эффективнее благодаря восьми микрофонам. Наушники весом 349 грамм поддерживают Google Fast Pair, Bluetooth Multipoint и функцию автоматической паузы при снятии.
Ожидается, что Focal Bathys MG поступят в продажу в мае 2024 года. Первые европейские ритейлеры уже выставили предзаказы по цене 1199 евро.
Focal анонсировала новые флагманские беспроводные наушники Bathys MG, которые станут более дорогой альтернативой предыдущей модели Bathys. Главной особенностью новинки стали совершенно новые 40-миллиметровые магниевые излучатели, способные воспроизводить частоты от 10 Гц до 22 кГц с уровнем гармонических искажений менее 0,2%. Это обещает исключительное качество звука для беспроводных наушников.