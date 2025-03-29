Новое обновление для смартфонов Google Pixel уменьшило троттлинг процессора, однако незначительно повлияло на реальную производительность в приложениях

Google выпустила обновление для линейки смартфонов Pixel, которое должно было улучшить производительность процессора Tensor G4. Однако тесты показали неоднозначные результаты — в то время как некоторые синтетические бенчмарки демонстрируют улучшения, реальная производительность в приложениях изменилась незначительно. Особенно это заметно в сравнении с флагманами на Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A18 Pro, где разрыв в мощности остается существенным.

Тестирование в требовательных мобильных играх, таких как Wilderless, не показало улучшения частоты кадров на Pixel 9 Pro XL после обновления. В ресурсоемких приложениях для редактирования видео, таких как LumaFusion, время рендеринга также осталось прежним. Однако в стандартном приложении Google Photos обработка видео стала на 11% быстрее. Любопытно, что Pixel 7 Pro с процессором Tensor G2 в некоторых тестах даже обогнал обновленную версию Pixel 9 Pro XL.

Главным достижением обновления стало снижение троттлинга. В тестах с пакетной обработкой фотографий Pixel 9 Pro XL теперь теряет только 7% производительности вместо прежних 19%. Аналогичное улучшение заметно и на Pixel 7 Pro. Это говорит о том, что Google сделала выбор в пользу стабильности работы и энергоэффективности, а не максимальной производительности.

Эксперты отмечают, что обновление частично решило одну из главных проблем Pixel 9 — перегрев и троттлинг под нагрузкой. Однако фундаментальное отставание Tensor G4 от конкурентов осталось неизменным. Пользователи получат более плавную работу системы и, возможно, немного увеличенное время автономной работы, но значительного прироста скорости в ресурсоемких задачах ждать не стоит.

