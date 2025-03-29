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ddr22
Casio готовит новую версию премиальных часов MTG-B2000YBD в синем цвете
В мире часов Casio ожидается пополнение линейки MT-G.

Появились слухи о выходе новой версии премиальных часов Casio MTG-B2000YBD с синим дизайном и поддержкой Bluetooth, сохраняющей все функции оригинальной модели.
Как и предшественник, новые часы сохранят фирменное сочетание материалов, что при весе 131 грамм обеспечивает прочность и легкость. Технология Carbon Core Guard и сапфировое стекло по-прежнему будут защищать устройство от повреждений. Часы позиционируются как Triple G Resist, что означает устойчивость к ударам, центробежной силе и вибрации.

Функциональность также останется на высоком уровне. Устройство поддерживает технологию Multi Band 6 для автоматической синхронизации времени, Bluetooth-соединение со смартфоном через приложение Casio Watches, где доступны такие функции как самодиагностика и поиск телефона. Среди других особенностей — мировое время для 300 городов, солнечная зарядка Tough Solar, таймеры, будильники и водонепроницаемость до 20 атмосфер.  

Пока неизвестно когда именно выйдет новинка, в каких странах будет доступна и сколько будет стоить. Предыдущая версия MTG-B2000YBD-1A продавалась по цене около 1200 долларов или 1109 евро.

#casio
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