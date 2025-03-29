Первые тесты нового мобильного процессора AMD Ryzen 9 9955HX3D на архитектуре Zen 5 X3D показали впечатляющие результаты. Хотя чип был анонсирован еще на CES 2025, до сих пор не было возможности оценить его реальную производительность. Теперь ресурс Hot Hardware опубликовал результаты тестирования процессора в составе игрового ноутбука MSI Raider 18, где он, вероятно, работал в паре с видеокартой GeForce RTX 5090 или RTX 5080.

В тесте PCMark10 процессор набрал 9706 баллов, немного уступив Ryzen AI Max Plus 395 (9739 баллов). Однако в Geekbench ситуация изменилась — здесь Ryzen 9 9955HX3D показал лучшие результаты в однопоточных тестах, хотя и проиграл в многопоточных конкуренту на архитектуре Strix Halo. В Cinebench 2024 новый процессор AMD снова оказался в лидерах, подтвердив, что мобильные версии Zen 5 X3D демонстрируют такой же прирост производительности, как и их десктопные аналоги.

Основное назначение Ryzen 9 9955HX3D — игры, но тесты показывают, что процессор отлично справится и с рабочими задачами. Особенно интересно будет посмотреть на его противостояние с Intel Core Ultra 9 275HX на архитектуре Arrow Lake. Традиционно Intel лидирует в однопоточных тестах, но новые результаты AMD свидетельствуют, что в этом поколении конкуренция будет значительно жестче.

Ожидается, что Ryzen 9 9955HX3D появится в большем количестве ноутбуков, чем его предшественник Ryzen 9 7945HX3D. Если текущие тестовые результаты подтвердятся в реальных условиях, AMD сможет предложить геймерам и профессионалам действительно мощное мобильное решение. Остается дождаться появления первых устройств на этом процессоре, чтобы окончательно оценить его возможности.