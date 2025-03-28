Новые перовскитные LED-диоды размером 90 нанометров побили рекорды миниатюризации и эффективности

Международная группа ученых из Чжэцзянского университета и Кембриджского университета совершила прорыв в технологии дисплеев, разработав перовскитные светодиоды размером всего 90 нанометров. Эти нано-LED не только установили новый рекорд миниатюризации, но и сохранили впечатляющую эффективность на уровне 20% при плотности пикселей до 127 000 на дюйм. Такой показатель в разы превосходит возможности традиционных микро-LED на основе полупроводников III-V группы, которые резко теряют эффективность при уменьшении размера пикселей ниже 10 микрометров.

Как объяснил профессор Чжао Баодан, именно перовскитные материалы могут стать идеальным решением для дисплеев следующего поколения, особенно для устройств виртуальной и дополненной реальности, где требуются ультравысокие разрешения. Команде удалось преодолеть ключевую проблему - чувствительность перовскитов к стандартным методам фотолитографии. Как отметил ведущий автор исследования Ясяо Лянь, они разработали специальную технологию локального контактного формирования пикселей, которая защищает активный слой от повреждений.

Уже сейчас ученые совместно с компанией LinkZill создали работающий прототип активнo-матричного микро-PeLED дисплея на тонкопленочных транзисторах, способный воспроизводить детализированные изображения и видео. Это важный шаг на пути к коммерциализации технологии, которая может кардинально изменить индустрию дисплеев, предложив беспрецедентное сочетание миниатюрных размеров, высокой эффективности и разрешающей способности.