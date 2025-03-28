В итальянском магазине обнаружили Razr 60 Ultra с ценником 1347 евро и улучшенными характеристиками

В сети появились новые данные о предстоящем складном смартфоне Motorola Razr 60 Ultra. Итальянский ритейлер Epto выставил на своем сайте две версии устройства, что позволило оценить возможное повышение ценника по сравнению с текущей моделью Razr 50 Ultra. Согласно списку, топовая конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища будет стоить 1346,90 евро (примерно 1451 доллар).

Это примерно на 12% дороже аналогичной версии Razr 50 Ultra в Европе. Хотя данная цена не является стартовой (базовая версия предположительно будет дешевле), тенденция к удорожанию очевидна. Производитель, судя по всему, планирует оправдать рост стоимости несколькими ключевыми улучшениями. Среди них называют более емкий аккумулятор, 8-ядерную версию процессора Snapdragon 8 Elite и поддержку 68-ваттной быстрой зарядки.

Известный инсайдер Эван Бласс уже несколько недель публикует изображения нового аппарата, а появление устройства в базах различных регуляторных органов подтверждает скорый анонс. Текущая модель Razr 50 Ultra все еще доступна на Amazon за 699 долларов, что делает ее одним из самых доступных складных смартфонов. Однако если информация о цене Razr 60 Ultra подтвердится, Motorola может потерять это конкурентное преимущество. Пока компания не комментирует утечки, но анонс ожидается в ближайшее время.