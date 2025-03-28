Процессор AMD Sound Wave для Windows-ноутбуков получит 6 ядер, RDNA 3.5 и необычный кэш MALL для энергоэффективности

Компания AMD готовит собственный ARM-процессор для ноутбуков под кодовым названием Sound Wave, который должен составить конкуренцию чипам Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus. Согласно последним утечкам, представленным инсайдером Moore’s Law Is Dead, новинка получит необычную архитектуру и выйдет в 2026 году, ориентируясь в первую очередь на устройства линейки Microsoft Surface.

Sound Wave будет оснащен шестью ядрами — двумя производительными (P-cores) и четырьмя энергоэффективными (E-cores), а также 4 МБ кеша L3. Если AMD реализует поддержку SMT, как в своих x86-чипах, процессор сможет обрабатывать до 12 потоков одновременно. Графика основана на RDNA 3.5 и включает 4 вычислительных блока, но главной инновацией станет 16 МБ кеша MALL (Memory Attached Last-Level Cache) — решения, которое редко встречается в мобильных APU. По данным источников, такой кеш улучшит энергоэффективность и пропускную способность для AI-нагрузок.

Чип также получит AI-ускоритель четвертого поколения и 128-битный контроллер памяти LPDDR5X-9600. Производительность в задачах машинного обучения обещает быть высокой, а стандартный объем ОЗУ в ноутбуках на Sound Wave составит 16 ГБ. Это указывает на то, что AMD позиционирует новинку как преемника APU Ryzen 7020 (Mendocino) для ультрабуков с TDP 5-10 Вт. Производство будет вестись по 3-нм техпроцессу TSMC.



Выход Sound Wave в 2026 году может серьезно изменить рынок ARM-ноутбуков под Windows. В это же время ожидаются новые чипы Qualcomm и совместный процессор Nvidia и MediaTek для AI-PC. Пока AMD не комментирует утечки, но если информация подтвердится, пользователей ждет интересная конкуренция архитектур и технологий.