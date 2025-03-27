Первые игровые тесты мобильной RTX 5090 продемонстрировали рост производительности на 33-69% против предыдущего поколения

Первые игровые тесты мобильной видеокарты Nvidia RTX 5090 показали впечатляющий прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RTX 4090. Блогер Dave2D протестировал новинку в составе ноутбука Razer Blade 16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и получил любопытные результаты.

В Black Myth Wukong при разрешении 1600p и DLSS Balanced новый флагман оказался на 33% быстрее предшественника. Еще более впечатляющий разрыв продемонстрировала игра Hogwarts Legacy с ультра-настройками и включенной трассировкой лучей - здесь преимущество составило 69%. В Cyberpunk 2077 с RT Overdrive прирост был скромнее - всего 12%, а в Marvel Rivals новинка показала себя на 48% лучше.



Такой скачок производительности объясняется серьезным апгрейдом характеристик. RTX 5090 получила 24 ГБ памяти GDDR7 против 16 ГБ GDDR6 у предыдущей модели, а также ряд архитектурных улучшений Blackwell. Ранее на GDC Nvidia сама демонстрировала аналогичные показатели прироста. Однако важно понимать, что реальная производительность в ноутбуках будет сильно зависеть от системы охлаждения и выделенного лимита мощности.



Интересно, что первое появление RTX 5090 в Geekbench было разочаровывающим из-за троттлинга, что могло стать причиной задержки официального релиза. Теперь же карта демонстрирует свой истинный потенциал. Остается дождаться массовых тестов и узнать, как новинка поведет себя в разных моделях ноутбуков с разными системами охлаждения.