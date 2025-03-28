Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Продажи NVIDIA H20 в Китае оказалась под угрозой запрета из-за новых правил энергоэффективности
Потенциальный запрет на продажу H20 в Китае грозит NVIDIA потерей доходов на сумму до 20 миллиардов долларов

Компания NVIDIA столкнулась с серьезной проблемой после появления планов Китая ввести новые правила энергоэффективности для чипов и дата-центров. Эти меры могут привести к запрету продажи популярного ускорителя H20 на территории страны, что станет значительным ударом по доходам компании. Если запрет вступит в силу, NVIDIA рискует потерять значительную долю своего годового дохода, который оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы приходится именно на рынок Китая.
Несмотря на возможные потери, компания уже начала предпринимать шаги для адаптации к новым условиям. NVIDIA провела встречу с председателем комиссии по национальной реформе и развитию Китая Чжэн Шаньцзе, чтобы обсудить планируемые изменения. Однако адаптация к новым правилам может оказаться сложной задачей, поскольку снижение производительности H20 может сделать конкурирующие продукты более привлекательными для китайских компаний.

Одним из главных конкурентов NVIDIA в Китае является Huawei, которая активно развивает собственные решения в области искусственного интеллекта. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан признал достижения китайской компании и отметил её растущее влияние на рынке. Huawei готовится представить новый чип Ascend 910C, который, как ожидается, будет сопоставим по характеристикам с продуктом NVIDIA — H100. Это добавляет дополнительное давление на компанию, вынуждая искать альтернативные пути развития.

#nvidia
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
2
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
25
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
5
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
Неопознанную OEM модель AMD Radeon RX 9070 протестировали в 3DMark и FurMark
+
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
+

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
1
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
107
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
31
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
90
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
5

Сейчас обсуждают

whitespirit
09:18
Что за эпопея?
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Любое Имя
09:18
Так ли нужна эта 8к запись?
Ученые создали наноразмерные перовскитные светодиоды с рекордной плотностью пикселей
Диман
09:14
главное даже не думайте их брать. если когда то купили то хорошо. а сейчас уже в них нет смысла. всякие 7500ф их уделают и при этом не нагреются до 60.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Диман
09:13
12100ф легенда за 4к новый сейчас. материнка к нему тоже 4к и озу пару тысяч. самое то в бомж сборки до 20-30к
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Диман
09:12
да но фх как то деградируют. у самого старый 8120 долго работал вторым компом но он как то сейчас ну очень медленно ворочится.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Archimedes
09:06
HUAWEI - молодцы! Не стали унижаться как некоторые, закусились и сделали свою независимую инфраструктуру. Я уверен что это только начало. Через пару лет они обойдут западных подстилок по технологиям, ...
Редакторы сериала "Разделение" использовали обычные Mac для монтажа вместо дорогого оборудования
Диман
09:04
да процессоры сейчас очень медленно развиваются. можно по7-10 лет сидеть на попе ровно. и видеокарты в последнем поколении тоже показали скудный прирост, если не брать горящие керогазы 600 ватные и ст...
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Станислав Шевырёв
09:04
Это проблема не проца, а мат платы. Объем чипа Биоса на некоторых материках не позволяет поставить нормальный Биос. А на особых экземплярах получаем пердолинг типа: обновляем Биос для поддержки zen2 -...
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Артём Некрасов
09:03
В принципе да, если только видюха не будет тянуть больше лимита в 600 ватт, иначе есть риск не просто оплавить разъемы, а спалить цепи питания на плате, со всеми вытекающими. Поправьте меня, если я н...
ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
Archimedes
09:02
Хм... У меня сборка на E5 2680v4 - тоже 14 ядер. :)
В сети появились фото инженерного образца десктопного процессора Intel Meteor Lake на 14 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем