Потенциальный запрет на продажу H20 в Китае грозит NVIDIA потерей доходов на сумму до 20 миллиардов долларов

Компания NVIDIA столкнулась с серьезной проблемой после появления планов Китая ввести новые правила энергоэффективности для чипов и дата-центров. Эти меры могут привести к запрету продажи популярного ускорителя H20 на территории страны, что станет значительным ударом по доходам компании. Если запрет вступит в силу, NVIDIA рискует потерять значительную долю своего годового дохода, который оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы приходится именно на рынок Китая.

Несмотря на возможные потери, компания уже начала предпринимать шаги для адаптации к новым условиям. NVIDIA провела встречу с председателем комиссии по национальной реформе и развитию Китая Чжэн Шаньцзе, чтобы обсудить планируемые изменения. Однако адаптация к новым правилам может оказаться сложной задачей, поскольку снижение производительности H20 может сделать конкурирующие продукты более привлекательными для китайских компаний.



Одним из главных конкурентов NVIDIA в Китае является Huawei, которая активно развивает собственные решения в области искусственного интеллекта. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан признал достижения китайской компании и отметил её растущее влияние на рынке. Huawei готовится представить новый чип Ascend 910C, который, как ожидается, будет сопоставим по характеристикам с продуктом NVIDIA — H100. Это добавляет дополнительное давление на компанию, вынуждая искать альтернативные пути развития.



