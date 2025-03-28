Ранний инженерный образец процессора Intel Meteor Lake для платформы LGA 1851 показал 14 ядер и отсутствие гипертрейдинга

В сети появились фотографии и тесты раннего инженерного образца десктопного процессора Intel Meteor Lake, который так и не вышел в массовую продажу. Образец под кодовым обозначением Q46W относится ко второй стадии тестирования (ES2) и представляет собой вариант процессора Core Ultra 9 185, аналогичный мобильной версии Core Ultra 9 185H. Чип выполнен в 14-ядерной конфигурации - 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, но без поддержки гипертрединга.

Интересно, что процессор предназначен для сокета LGA 1851 и успешно работает с соответствующими материнскими платами. Однако большинство современных плат на чипсетах 800-й серии не поддерживают этот чип из-за отсутствия официальной прошивки от Intel. Тестовый образец показал базовую частоту 2.8 ГГц с возможностью разгона до 4.5 ГГц при TDP от 65 до 135 Вт. В тестах CPU-Z процессор набрал 732.3 балла в однопоточном и 5750.2 балла в многопоточном режиме, что заметно ниже мобильной версии с гипертредингом.



Изначально Intel планировала выпустить Meteor Lake для десктопных систем, но в начале 2023 года изменила свои планы. Эти процессоры стали первыми чипами компании с модульной архитектурой, состоящей из четырех отдельных блоков (вычислительного, графического, системного и ввода-вывода). Графическая подсистема на архитектуре Xe-LPG обеспечила значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями.



В отличие от ориентированного на энергоэффективность Lunar Lake, Meteor Lake разрабатывался как высокопроизводительное решение для настольных ПК и ноутбуков. Даже в мобильной версии эти процессоры предлагают больше ядер и потоков, хотя и уступают Lunar Lake в графической производительности и времени автономной работы. Появление инженерных образцов дает представление о том, какими могли быть десктопные процессоры Intel, если бы компания не изменила свои планы.