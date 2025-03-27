Немецкий производитель фототехники Leica планирует выпуск новой камеры Leica M11-V, основанной на модели M11-P, но без традиционного дальномера.

Немецкий производитель фототехники Leica планирует выпуск новой камеры Leica M11-V, основанной на модели M11-P, но без традиционного дальномера. Вместо него камера получит электронный видоискатель (EVF), который ранее был доступен только в виде дополнительного аксессуара Leica Visoflex 2.

Электронный видоискатель имеет ряд преимуществ перед классическим дальномером. Фотографы смогут видеть точную композицию кадра, глубину резкости и экспозицию непосредственно перед съемкой. Кроме того, Leica M11-V может быть предложена по более низкой цене, так как дорогостоящий дальномер исключен из конструкции. Это также снижает затраты на обслуживание, поскольку EVF не требует калибровки, в отличие от дальномера.



Однако, отказ от классического дальномера лишает камеру некоторых преимуществ, таких как возможность обзора областей за пределами кадра и быстрое ручное фокусирование. Поскольку приложение Leica Photos для iPhone уже содержит упоминания о Leica M11-V, ожидается, что анонс камеры произойдет в ближайшем будущем. Предполагается, что остальные характеристики будут аналогичны Leica M11-P, включая 60,3-мегапиксельный полнокадровый сенсор, 256 ГБ встроенной памяти, слот для SD-карт и отдельные диски для регулировки выдержки и ISO.