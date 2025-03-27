Monster Hunter Wilds получил первое обновление с новыми заданиями.

Первое обновление для популярной ролевой игры Monster Hunter Wilds запланировано на 4 апреля 2025 года. Оно принесет игрокам новые задания, персонажей и особенности, делающие игровой процесс более увлекательным и насыщенным.

Одним из главных нововведений станет возвращение Bubble Fox Wyvern Mizutsune, знакомого поклонникам по Monster Hunter Rise. Чтобы разблокировать миссию с участием этого монстра, игрокам нужно достигнуть ранга охотника 21 и поговорить с персонажем Каней в Скарлетском лесу.

Также в обновлении появится архитемпированный Рей Дау, который бросит вызов опытным охотникам с рангом выше 50. Пройдя испытание, игроки смогут создать уникальный набор брони Рей Дау Гамма. Еще одно задание позволит охотникам вновь столкнуться с Зох Шиа, чтобы добыть материалы для высокоуровневого снаряжения.



Помимо новых заданий, обновление добавит Гранд Хаб — социальную зону, где игроки смогут отдыхать и общаться, а также играть в мини-игру Barrel Bowling, за участие в которой можно получать полезные награды.



Классические жесты возвращаются в качестве бесплатного дополнения, а владельцы премиум-изданий получат косметический контент, позволяющий сменить наряд Альме и заменить очки. Второе бесплатное обновление ожидается летом, подробности станут известны ближе к дате релиза.





