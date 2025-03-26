ASRock утверждает, что проблемы с Ryzen 7 9800X3D связаны с загрязнением сокета.

Компания ASRock сообщила, что причиной проблем с загрузкой процессора AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах с разъемом AM5 является наличие посторонних предметов в самом сокете. После тщательного тестирования и очистки разъема от загрязнений, платы снова начали нормально функционировать, пройдя стресс-тесты без ремонта.

Ранее сообщалось о случаях повреждения процессоров Ryzen 7 9800X3D при установке на материнские платы ASRock, а также о проблемах с загрузкой на платах других производителей, таких как MSI, ASUS и Gigabyte. ASRock провела внутреннее расследование, изучив собранные у пользователей комплекты процессоров и материнских плат. Результаты показали, что одна из плат не имела видимых повреждений, но содержала посторонние предметы в сокете, что приводило к сбоям в работе системы и повреждению процессора.

После удаления посторонних предметов плата успешно прошла тесты на длительную нагрузку и перегрузку, что подтвердило гипотезу о причинах сбоев. Компания также выпустила обновление BIOS, направленное на устранение аналогичных проблем, связанных с памятью. Однако дальнейшие исследования не выявили связи между проблемами и работой памяти.



ASRock призывает пользователей тщательно очищать сокеты от любых посторонних предметов перед установкой процессора, чтобы предотвратить возможные неисправности.