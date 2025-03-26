Утечка о OnePlus 13T: компактный дизайн и увеличенная батарея

Ожидаемый смартфон OnePlus 13T привлекает внимание благодаря своему компактному дизайну и интересным характеристикам. По последним утечкам, устройство будет оснащено 6,3-дюймовым дисплеем, что делает его привлекательным для поклонников небольших телефонов. Однако главной особенностью стала его батарея, емкость которой превысит 6200 мА·ч, что больше, чем у стандартного OnePlus 13 с батареей на 6000 мА·ч.

Хотя OnePlus 13 поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, OnePlus 13T, по слухам, будет поддерживать зарядку до 80 Вт. Оба устройства, вероятно, будут работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, который уже используется в флагманских моделях Android-смартфонов, включая OnePlus 13.

OnePlus 13T, скорее всего, получит двойную основную камеру, отказавшись от телеобъектива, присутствующего в OnePlus 13. Также ожидается, что в телефоне будет использован оптический датчик отпечатков пальцев вместо ультразвукового, как в OnePlus 13.



Официальной информации о OnePlus 13T пока нет, и все данные основаны на утечках и спекуляциях. Предполагается, что устройство будет представлено в апреле.