Samsung анонсировал серию OLED-мониторов с поддержкой 3D без очков

Компания Samsung объявила о выпуске первого в индустрии 4K OLED-монитора с частотой обновления 240 Гц — Odyssey OLED G8. Монитор входит в линейку игровых устройств, представленных на выставке CES 2025. Стоимость 27-дюймовой модели составляет около $1150, а 32-дюймовой — $1360. Первоначально продажи стартуют в Южной Корее, где уже зафиксированы высокие предварительные заказы. Samsung планирует увеличить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Odyssey OLED G8 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, а также оснащен стильным дизайном с тонкой рамкой и подсветкой Core Lighting+. Несмотря на высокую стоимость, Samsung заявляет, что в течение года выпустит более доступные модели OLED-мониторов.

Помимо OLED G8, Samsung также представила монитор Odyssey 3D, который позволяет просматривать 3D-контент без специальных очков благодаря технологии отслеживания взгляда и специальным линзам. Совместимость с играми, такими как The First Berserker: Khazan, и конвертацией 2D-видео в 3D обеспечивается через приложение Reality Hub. Для оптимальной работы 3D-функций рекомендуются видеокарты NVIDIA RTX 3080 и выше.

Еще одна новинка — 49-дюймовый монитор Odyssey G91F с дуальным QHD-разрешением, стоимостью $990. Монитор обладает кривизной 1000R, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Сертификации DisplayHDR 600 и HDR10+ обеспечивают высокое качество изображения.

Наконец, Samsung выпустила самый большой широкоформатный монитор — ViewFinity S8 (S80UD) с диагональю 37 дюймов и разрешением 4K. Монитор поддерживает широкий цветовой охват HDR10 и оснащен KVM-переключателем и USB-C-хабом с мощностью зарядки до 90 Вт.



Пока Samsung не объявил о ценах и доступности новых мониторов в США, но учитывая глобальные анонсы, их выпуск на американском рынке ожидается в ближайшем будущем.