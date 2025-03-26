Центральный госпиталь театра военных действий PLA внедрил модель R1-70B для рекомендаций лечения, сохраняя конфиденциальность данных пациентов на местных серверах

Народная освободительная армия Китая (PLA) внедряет технологии искусственного интеллекта от компании DeepSeek для совершенствования медицинских и логистических операций. Эксперты предсказывают, что в будущем эти инструменты могут перейти в сферу военной разведки и принятия стратегических решений. DeepSeek уже использует свои большие языковые модели (LLMs) в больницах PLA, вооруженной полиции и отделах мобилизации обороны. Центральный госпиталь театра военных действий PLA внедрил модель R1-70B для рекомендаций лечения, сохраняя конфиденциальность данных пациентов на местных серверах. Больница "301" в Пекине, обслуживающая высокопоставленных чиновников, сотрудничает с Huawei для внедрения модели DeepSeek-R1.

Применение DeepSeek в вооруженных силах Китая выходит далеко за пределы здравоохранения. Вооруженная полиция использует эти технологии для разработки программ физической подготовки и психологической помощи. По мнению исследователей, такие пилотные проекты позволяют PLA оценить потенциал AI перед применением его в более сложных миссиях. Государственная газета Guangming Daily отметила роль DeepSeek в процессе милитаризации и подчеркнула его способность обрабатывать данные в реальном времени для повышения ситуационной осведомленности в боевых действиях. AI также может применяться в амфибийных операциях, помогая адаптироваться к меняющейся обстановке.



Китайский военный аналитик Фу Цяньшао подчеркнул, что интеграция AI свидетельствует о стремлении PLA оставаться на переднем крае технологий для усиления боевой эффективности. Нанкинский офис национальной оборонной мобилизации опубликовал руководство по использованию DeepSeek для планирования эвакуации, образовательной деятельности и оценки ресурсов. Хотя эксперты признают лидерство США в развитии AI, ключевое значение приобретает умение эффективно применять эти технологии в военных операциях.