Ранняя утечка раскрыла ноутбуки ASUS с GPU GeForce RTX 5060 и RTX 5050

Новые мобильные графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5060 и RTX 5050 были обнаружены в предстоящей линейке игровых ноутбуков ASUS TUF Gaming F16, которые уже доступны для предзаказа. Утечка произошла благодаря марокканскому ритейлеру MediaZone, который раскрыл информацию о характеристиках будущих моделей. Согласно данным, обе видеокарты — RTX 5060 и RTX 5050 — будут оснащены 8 ГБ видеопамяти типа GDDR7.

Ранее предполагалось, что мобильная версия RTX 5050 будет поставляться с памятью GDDR6, как это было в случае с утечкой ноутбука LG в январе. Однако последние данные указывают на то, что ноутбук ASUS получит более быструю память GDDR7. Это может стать значительным улучшением по сравнению с предшественниками, такими как RTX 4050, которые использовали GDDR6 с меньшей скоростью передачи данных.

Ноутбуки ASUS TUF Gaming F16 станут преемниками текущей линейки, оснащённой процессорами Intel 13-го поколения и видеокартами RTX 40-й серии. Новые модели получат процессоры Intel Core i7 14-го поколения и новейшие графические ускорители серии RTX 50, включая RTX 5070, RTX 5060 и RTX 5050. Все эти видеокарты будут поддерживать 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7.

Цены на новые ноутбуки варьируются в зависимости от комплектации. Модель с видеокартой RTX 5050 оценивается в 19 900 дирхамов ($2066 с учётом НДС), что эквивалентно $1722 без учёта налога. Ноутбук с RTX 5060 обойдётся чуть дороже — 21 490 дирхамов ($2231 с НДС). Точные даты выпуска пока неизвестны, но ожидается, что релиз состоится ближе к середине мая.



