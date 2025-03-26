На сайте MSI обнаружена возможная модификация RTX 5080 с 24 ГБ памяти

Согласно списку совместимости видеокарт на сайте компании MSI, возможно появление новой версии графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080 с увеличенным объемом видеопамяти — 24 ГБ. Обычно партнеры NVIDIA обязаны строго следовать спецификациям, установленным самой компанией, включая конфигурацию памяти. Тем не менее, MSI добавила в список совместимых видеокарт для материнской платы X870 Tomahawk Wi-Fi вариант RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти, хотя официального анонса этой модели не было.

В списке совместимости указаны уже выпущенные модели серии RTX 50, такие как RTX 5090, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Интересно, что стандартная версия RTX 5080 с 16 ГБ памяти отсутствует, что заставляет задуматься о возможной ошибке в описании. Список совместимости предназначен для обозначения видеокарт, поддерживаемых материнской платой, и не обязательно означает, что MSI сама выпускает эту карту.

Возникают предположения, что MSI может готовить собственную версию RTX 5080 с увеличенной памятью. Однако это требует подтверждения со стороны производителя, поскольку изменение конфигурации памяти без разрешения NVIDIA маловероятно. Тем не менее, использование модулей памяти GDDR7 емкостью 3 ГБ позволяет достичь объема 24 ГБ, тогда как стандартные видеокарты серии RTX 50 используют модули по 2 ГБ. Примером может служить ноутбук с RTX 5090 и интерфейсом памяти 256 бит, который оснащен 24 ГБ видеопамяти.



