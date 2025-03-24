Также Bloomberg сообщает, что Galaxy S26 Ultra может похвастаться новым аккумулятором с технологией стека батарей, ёмкость которого уже достигла 5500 мАч

Samsung активно занималась тестированием нового флагмана Galaxy S26 Ultra, который должен выйти в следующем году. Стало известно, что один из прототипов устройства получил всего три задние камеры вместо четырех, как это было у Galaxy S25 Ultra. Это решение, по всей видимости, было принято в связи с тем, что компания планирует вернуть ранее исключенную функцию Bluetooth для стилуса S Pen. Вероятно, возвращение Bluetooth вызвано многочисленными жалобами пользователей, которые подписали петицию с просьбой восстановить эту функцию, собрав более 8700 подписей.

Также Bloomberg сообщает, что Galaxy S26 Ultra может похвастаться новым аккумулятором с технологией стека батарей, ёмкость которого уже достигла 5500 мАч. Samsung экспериментировала и с технологией кремний-углеродных аккумуляторов, что потенциально может увеличить ёмкость батареи до 7000 мАч. Важно отметить, что ранее компания собиралась внедрить стековый аккумулятор в Galaxy S24 Ultra, но затем решила не использовать эту технологию.

Переход на такие аккумуляторы позволяет инженерам Samsung достичь более высокой ёмкости, что очень важно, учитывая жесткую конкуренцию на рынке смартфонов, где китайские производители уже перешли на более современные решения. Это также будет способствовать улучшению времени автономной работы Galaxy S26 Ultra по сравнению с предшественниками.