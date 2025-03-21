Модем Apple C1 в iPhone 16e продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с Qualcomm, обеспечив более высокую скорость загрузки и улучшенную связь

Разработка модема Apple C1 шла на протяжении нескольких лет, и совсем недавно он был представлен в новом iPhone 16e. Ранее предполагалось, что этот модем не может соперничать с Qualcomm, однако сейчас стало известно, что модем Apple демонстрирует превосходство в ряде важных бенчмарков. Основное преимущество C1 заключается в его энергоэффективности, что способствует увеличению времени работы iPhone на одном заряде.

Недавние тесты показали, что модем C1 в iPhone 16e обошёл Qualcomm в большинстве испытаний на скорость. Исследования проводились компанией Ookla, которая анализировала производительность трёх крупнейших операторов связи в США — AT&T, Verizon и T-Mobile. Выяснилось, что в случае низких скоростей загрузки в 10-м процентиле модем Apple показывает лучшие результаты, чем Qualcomm. В среднем же оба модема демонстрируют весьма близкие показатели, но Apple всё же выходит на первое место.

Для более высоких скоростей в 90-м процентиле iPhone 16 с Qualcomm имеет заметные преимущества. Однако, согласно словам экспертов, производительность в 10-м процентиле часто лучше отражает общее качество соединения, чем более высокие показатели, которые могут быть искажены более высокими скоростями в зонах с развитой инфраструктурой.

C1 модем лучше работает на AT&T и Verizon, тогда как iPhone 16 с Qualcomm более эффективен на T-Mobile. В отношении скорости загрузки iPhone 16e вновь показал лучшие результаты среди всех операторов, особенно на AT&T и Verizon, где скорость загрузки была почти в два раза выше, чем у iPhone 16. Эти данные подчеркивают прогресс Apple в создании собственных модемов, и, судя по всему, будущие версии этих чипов могут продемонстрировать ещё большее увеличение производительности. Ожидается, что тесты C1 модема будут продолжены, и в дальнейшем мы сможем увидеть ещё более подробные результаты.