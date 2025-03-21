Pixel 9a официально анонсирован, однако Google приостановила предзаказы на смартфон из-за сомнений по компонентам

Google официально анонсировала свой новый смартфон Pixel 9a, который нацелен на потребителей, ищущих более доступный вариант среди телефонов компании. В этом модели действительно есть несколько интересных улучшений, таких как увеличение емкости батареи и обновленный дизайн, который отходит от традиционного оформления с камерной планкой, придавая устройству более современный вид. Однако, несмотря на эти обновления, цена осталась такой же, как у предшественника.

До этого момента, после объявления новых моделей, Google сразу же открывала предварительные заказы. Однако в этот раз компания решила изменить свою привычную практику. Об этом было заявлено в связи с возникшими проблемами с качеством компонентов, что стало неожиданной новостью для поклонников технологий. Хотя смартфон планировалось выпустить 26 марта, теперь известно, что выпуск может быть перенесен на апрель, однако точные даты пока не подтверждены.



Задержка вызвала много вопросов и недоумений в технологическом сообществе, так как подобные откладывания по предзаказам не являются обычной практикой для Google. Это решение, скорее всего, было принято в последнюю минуту, и сейчас пользователи остаются в неопределенности. Они могут подписаться на уведомления по электронной почте, чтобы первыми узнать, когда смартфон появится в продаже.





