Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
PNY представила новый SSD CS2342 с высокой производительностью для игровых устройств и ПК
Новинка от PNY CS2342 обеспечит скорость до 7300 МБ/с и вместимость до 2 ТБ для геймеров и создателей контента

Компания PNY анонсировала новейший твердотельный накопитель CS2342 формата M.2 2230 с интерфейсом NVMe PCIe Gen 4 x4. Эта модель ориентирована на геймеров, создателей контента и тех, кто стремится к максимальной производительности. Накопитель имеет выдающиеся показатели скорости чтения и записи до 7300 и 6000 МБ/с соответственно и доступен в вариантax емкости 1 ТБ и 2 ТБ. Ожидается, что CS2342 появится в продаже в конце марта 2025 года.
CS2342 сочетает в себе компактный форм-фактор M.2 2230 и высокоскоростной интерфейс NVMe, что делает его идеальным для использования в планшетах, ноутбуках и настольных ПК. С такой производительностью пользователи смогут быстро сохранять, передавать файлы и увеличивать общую емкость своих устройств. Накопитель рекомендован для установки в совместимые устройства, такие как портативные игровые консоли Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally и MSI Claw. Кроме того, благодаря высокой скорости работы, CS2342 позволяет загружать и перемещать игры быстрее, что дает ощутимое преимущество в игровом процессе.
Поддержка TCG Pyrite обеспечивает защиту данных, позволяя вводить пароли через BIOS, UEFI или программное обеспечение третьих сторон. Увеличение объемов памяти на 1 ТБ или 2 ТБ станет отличным решением для тех, кто желает расширить свою библиотеку игр или общее хранилище. Накопитель поставляется с ограниченной пятилетней гарантией и поддержкой технического обслуживания от американской команды.

#pny
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
1
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
6
Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
3
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
3
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
1
Доход курьеров в Москве превысил доход сотрудников с высшим образованием
2
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
NVIDIA анонсировала видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell
+
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Игровой планшет Ayaneo Gaming Pad получил чип Snapdragon G3 Gen 3 с поддержкой трассировки лучей
+

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
34
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
185
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
33
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
16
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
14
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
+

Сейчас обсуждают

STALKER1972
06:41
Сучит ножками мАСК, понимает, что скоро сША капец, если конечно Китай не дрогнет в возьмёт под контроль Тайвань!!! Скорее бы, тогда Китай и России будет продавать передовые чипы, а они ой как нужны на...
Audi сдвигает отказ от двигателей внутреннего сгорания ещё дальше
Lubitel 32
06:39
4060/70 в любой своей интерпретации лютое кидалово, объем видеобуфера в 8га в приципе не оставляет шансов на будущее так как он 10 летней давности. Да и настоящее там очень размытое из за сжатия текст...
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
NONsens
06:32
Наконец-то разродились. Что мешало раньше? Ждём OEM-версию
Мировые автопроизводители в массовом режиме отказываются от электрокаров в пользу машин с ДВС
STALKER1972
06:24
4Тб уже хорошо, а 8Тб вообще класс!!! Надо брать, пока 4, а там и 8!!!
Мировые автопроизводители в массовом режиме отказываются от электрокаров в пользу машин с ДВС
Karmboros
05:51
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
SekaZzZ34
05:31
По поводу разрешения. 4060 она и идёт у тебя в 2к, идиота кусок. Это в 2.5к и выше она не потянет, для начала выучи разрешения и их названия и потом пиши Вот тебе для ознакомления, что бы ты больше не...
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Серж Диезз
05:08
Андервольтинг снижает производительность)))) амудяне они такие
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Karmboros
04:57
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
AlexR1973
04:57
Неолуддисты? Те тоже против станков были, но прогресс не победить. Кто поумнее - уйдет в области, где ИИ никогда не придет. А то сыграл 1-2 роли в год и получаешь 10 Млн баксов, не жирно ли?
Звезды Голливуда просят Трампа встать на защиту кино и телевидения от натиска ИИ
Алексей Дрёмин
04:56
Меня вообще не интересуют эти длсс и фср. Особенно впечатляют карты зелёных 5серии.... Ля сколько хомяков купит этот бесполезный кал который слабее старых карт))) длсс дно
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем