Новинка от PNY CS2342 обеспечит скорость до 7300 МБ/с и вместимость до 2 ТБ для геймеров и создателей контента

Компания PNY анонсировала новейший твердотельный накопитель CS2342 формата M.2 2230 с интерфейсом NVMe PCIe Gen 4 x4. Эта модель ориентирована на геймеров, создателей контента и тех, кто стремится к максимальной производительности. Накопитель имеет выдающиеся показатели скорости чтения и записи до 7300 и 6000 МБ/с соответственно и доступен в вариантax емкости 1 ТБ и 2 ТБ. Ожидается, что CS2342 появится в продаже в конце марта 2025 года.

CS2342 сочетает в себе компактный форм-фактор M.2 2230 и высокоскоростной интерфейс NVMe, что делает его идеальным для использования в планшетах, ноутбуках и настольных ПК. С такой производительностью пользователи смогут быстро сохранять, передавать файлы и увеличивать общую емкость своих устройств. Накопитель рекомендован для установки в совместимые устройства, такие как портативные игровые консоли Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally и MSI Claw. Кроме того, благодаря высокой скорости работы, CS2342 позволяет загружать и перемещать игры быстрее, что дает ощутимое преимущество в игровом процессе.

Поддержка TCG Pyrite обеспечивает защиту данных, позволяя вводить пароли через BIOS, UEFI или программное обеспечение третьих сторон. Увеличение объемов памяти на 1 ТБ или 2 ТБ станет отличным решением для тех, кто желает расширить свою библиотеку игр или общее хранилище. Накопитель поставляется с ограниченной пятилетней гарантией и поддержкой технического обслуживания от американской команды.



