Новинки NVIDIA в серии RTX PRO 6000 Blackwell обеспечат мощную графику и оптимизацию для профессиональных задач

Компания NVIDIA представила новую серию профессиональных видеокарт RTX PRO 6000 Blackwell, основанную на передовой архитектуре графики GeForce "Blackwell". Первой и самой мощной картой в этой линейке является RTX PRO 6000. Она использует весь потенциал чипа "GB202", обладая большим количеством шейдеров, чем даже GeForce RTX 5090, хотя и работает на более низких частотах. Основная задача этой видеокарты состоит в том, чтобы предоставить пользователям с профессиональными потребностями больше вычислительной мощности за счёт обширной памяти GDDR7 ECC. В частности, RTX PRO 6000 имеет 24 064 CUDA-ядер, распределённых по 192 Streaming Multiprocessors (SM), а также 768 Tensor-ядер, 192 RT-ядер, 768 TMU и 192 ROP. Общий объём ECC GDDR7 памяти достигает колоссальных 96 ГБ, работающих через 512-битный интерфейс, вероятно, с использованием чипов плотностью 48 Гбит. Видеокарта имеет TGP (Total Graphics Power) в 600 Вт и требует 12V2x6 для питания, при этом её конструкция схожа с RTX 5090.

Следующей в линейке является RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q. Эта карта сохраняет основную конфигурацию ядер, но с уменьшенным TGP и упрощённым двухслотовым дизайном, использующим боковой вентилятор. Она предназначена для машин, на которых установлены несколько таких карт, но не предназначена для работы в качестве рендер-сервера. В завершение линейки предлагается RTX PRO 6000 Server Edition. Эта видеокарта также имеет идентичную конфигурацию ядер с другими моделями, но её конструкция оптимизирована для установки в серверные стойки и на крупные рендер-фермы. Система охлаждения этой карты полагается на поток воздуха, обеспечиваемый самими стойками, что позволяет эффективно охлаждать устройство в условиях высокой нагрузки.



С выходом этой серии NVIDIA демонстрирует свои намерения продолжать предоставлять мощные инструменты для профессионалов в области визуализации, обеспечивая необходимую производительность и надежность.