Анализ: Apple A20 SoC и его связь с процессом TSMC N3P предполагают значительные улучшения в ИИ и инженерии

Apple продолжает развивать свои чипсеты и, согласно последним сведениям, новый чип A20 может быть произведен на 3-нм техпроцессе TSMC N3P. В то время как ранее прогнозировалось, что iPhone 18 с новым чипом появится в 2026 году и будет использовать более современный 2-нм процесс, официальные данные TSMC предполагают старт массового производства 2-нм микросхем только во второй половине 2025 года. Таким образом, это изменение возможно, но не гарантировано.

По данным Джеффа Пэ из GF Securities, у A20, скорее всего, не будет перехода на 2-нм процесс, так как текущие предположения указывают на использование N3P. Также появляются слухи, что будущие мобильные чипы A19 и A19 Pro будут производиться на 3-нм мощности TSMC. Кроме того, источники сообщают, что следующая версия процессоров Apple M5 для iPad Pro также будет базироваться на процессе N3P, что может быть связано с высокими затратами на производство.

Одним из ключевых преимуществ A20 станет его улучшенная работа в области искусственного интеллекта, благодаря использованию технологии упаковки Chip on Wafer on Substrate (CoWoS). Это новшество позволит значительно оптимизировать взаимодействие между процессором, объединенной памятью и нейронным движком, что обеспечит более высокую производительность и эффективность работы системы в целом. В будущем, A21 также рассматриваются как кандидаты на переход в 2-нм техпроцесс, что открывает новые возможности для дальнейших улучшений и более мощных чипсетов.



