Пионеры в области хранения данных Solidigm анонсировали жидкостные SSD для будущих серверов с искусственным интеллектом

Компания Solidigm, известный лидер в сфере корпоративного хранения данных, на конференции GTC AI представила одни из первых в мире твердотельных накопителей с жидкостным охлаждением (eSSD). Это нововведение значительно упрощает удаление вентиляторов, которые традиционно использовались в устройствах хранения, и открывает перспективы для создания полностью жидкостно охолождаемых серверов для искусственного интеллекта (ИИ). Ранее возможность создания таких серверов сталкивалась с трудностями из-за особенностей определённых компонентов.

Традиционные системы прямого жидкостного охлаждения (DLC) обеспечивают охлаждение только с одной стороны каждого SSD, что предотвращает возможность горячей замены (hot swap). Чтобы сделать серверы более компактными и снизить затраты на охлаждение, необходимо использовать полностью интегрированный подход к жидкостному охлаждению, что позволит также в полной мере удовлетворить архитектурные требования для всех компонентов.



Solidigm совместно с NVIDIA работала над решением проблем, связанных с жидкостным охлаждением eSSD, такими как возможность горячей замены и ограничения по одностороннему охлаждению. На GTC 2025 компания продемонстрировала первые eSSD с охлаждением через холодные пластины в формате Solidigm D7-PS1010 E1.S с толщиной 9,5 мм. Кевин Нох, соисполнительный директор Solidigm, отметил, что комбинация инновационного SSD Solidigm E1.S и комплекта для жидкостного охлаждения дает значительные преимущества в термической эффективности, обеспечивая при этом возможность обслуживания на уровне центров обработки данных.









