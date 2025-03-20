Intel обновила XeSS 2 SDK, заявляя о подготовке к внедрению нейронного рендеринга для улучшения графики в играх

На конференции GDC 2025 компания Intel объявила о выпуске XeSS 2 SDK на своей странице GitHub. Эта новинка дает возможность любому разработчику игр изучить XeSS 2 и интегрировать его в свои текущие и предстоящие проекты. XeSS 2 включает такие функции, как увеличение разрешения, генерация кадров и низкая задержка.

Данная особенность была представлена вместе с графическими картами серии Arc B "Battlemage" и остается совместимой с дискретными GPU Arc A "Alchemist", которые поддерживают ускорение матричных расчетов XMX. В отличие от AMD FSR, XeSS 2 использует ИИ для настройки деталей в увеличенных изображениях, что делает его технологически более схожим с DLSS от NVIDIA.

Кроме того, Intel заявила об обновлении своих руководств по программированию, плагинов для Unreal Engine и инструмента разработки XeSS Inspector, которые теперь полностью поддерживают XeSS 2 и его компоненты. Важным событием в команде графики Intel стало объявление о подготовке к внедрению нейронного рендеринга.





Это будет осуществляться в рамках последних обновлений DirectX 12, что позволит разработчикам игр использовать преимущества DirectX Cooperative Vectors. В результате, 3D-приложения смогут напрямую работать с XMX-движками на графических картах Arc A и B, обеспечив увеличение производительности инференса до 10 раз для нейронной текстурной компрессии.





