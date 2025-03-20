Первый игровой планшет AYANEO на базе Snapdragon G3 демонстрирует мощность и гибкость с усовершенствованным охлаждением и функциональными возможностями.

AYANEO анонсировала свой первый Android игровой планшет, став первой в мире, кто внедрил новую игровую платформу Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3. Новый игровой планшет AYANEO предлагает значительные обновления производительности: процессор и графический процессор улучшили показатели на 30% и 28% соответственно по сравнению с предыдущими поколениями устройств.

Дисплей планшета имеет размер 8.3 дюйма и разрешение 1440p, что создано с учетом геймеров. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а соотношение сторон — 3:2. В устройстве предусмотрена активная система охлаждения с вентилятором, что помогает поддерживать стабильную температуру во время продолжительных игровых сессий, обеспечивая комфорт во время использования.

Архитектура устройства включает в себя каркас из алюминия, изготовленный с использованием технологии CNC, а также прозрачную стеклянную заднюю панель, что привносит в дизайн элементы, которые компания называет "Explorer Edition". Помимо этого, камера в планшете заметно превышает стандартные характеристики игровых планшетов. В наличии имеется 5-мегапиксельная фронтальная камера для стриминга, а также основная 50-мегапиксельная камера и ультраширокая 13-мегапиксельная камера с углом обзора 120 градусов, что делает планшет многофункциональным устройством.

Планшет также оборудован шестиосевым гироскопом для управления движением и четырьмя динамиками для пространственного звучания. В новую модель добавлены улучшения по подключению, включая поддержку Wi-Fi 7. Игровой планшет предлагает возможность подключения различных периферийных устройств, таких как контроллеры, клавиатуры и мыши, что повышает его универсальность в рамках различных игровых сессий.



