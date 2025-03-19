Patriot Memory выпустила два современных портативных SSD: Viper PVP30 для геймеров и Transporter Lite с расширенной совместимостью

Компания Patriot Memory анонсировала выпуск двух новых внешних портативных SSD: Transporter Lite и Viper PVP30. Эти устройства предназначены для пользователей, ищущих высокие скорости передачи данных, портативность и надежность.

Viper PVP30 выделяется среди прочих моделей благодаря своим впечатляющим характеристикам и предназначен преимущественно для геймеров и профессионалов. Он оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2 x2, что позволяет достигать последовательной скорости чтения до 2000 МБ/с и записи до 1800 МБ/с. Эти показатели значительно увеличивают эффективность передачи данных. Пользователи могут выбрать между процессами хранения в 1 ТБ и 2 ТБ. Данная модель также предлагает USB Type-C порт, что гарантирует совместимость с последними устройствами. Корпус из алюминиевого сплава не только выглядит стильно, но и обеспечивает отличное теплоотведение, что способствует долговременной и эффективной работе.

Transporter Lite, в свою очередь, был впервые представлен в красном исполнении в 2024 году, и теперь на рынке появился новый черный вариант. Это устройство сохраняет высокую скорость передачи и элегантный дизайн. Он также использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C, позволяя достигать последовательной скорости чтения и записи до 1000 МБ/с.

Среди доступных вариантов объема диска — 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, что позволяет удовлетворить различные потребности пользователей. Устройство совместимо с операционными системами Windows и macOS и поставляется с двухсторонним кабелем Type-C на Type-A+C, расширяющим возможности подключения к различным устройствам. Кроме того, Transporter Lite обладает высокопроизводительным алюминиевым корпусом, устойчивым к ударам, и предоставляется с трехлетней гарантией, что гарантирует стабильность и долговечность.