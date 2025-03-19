Новый Radeon RX 7600 Fighter V2 от PowerColor подтверждает продолжение серии и использование охлаждения Reaper

В начале 2025 года компания PowerColor заявила о смене стратегии по выпуску продукции, что заставило многих думать о завершении их доступной серии графических карт "Fighter". Вместо этого, на выставке CES 2025 была представлена новая модель, названная "Reaper", в рамках выхода новой серии Radeon RX 9070 от AMD. Однако выпуска новых карт с архитектурой RDNA 4, который был запланирован на 6 марта, не произошло вовремя, и PowerColor пришлось запустить модели Radeon RX 7650 GRE Reaper в Китае в конце февраля.

Недавний отчет от VideoCardz указывает на то, что PowerColor возобновляет свою линейку RDNA 3 и вскоре может представить новую модель Radeon RX 7600 "Fighter V2". Интересно, что эта версия будет использовать охлаждающую систему Reaper с двумя вентиляторами, которая была недавно представлена. Согласно слитой информации, PowerColor намерена выпустить модель "V2" Fighter для глобального рынка, тогда как Radeon RX 7650 GRE Reaper будет эксклюзивом для китайских покупателей.

Идентификатор продукта "RX7600 8G-F/V2", предположительно, говорит о том, что PowerColor не собирается полностью списывать "Fighter" и продолжит выпускать карты, использующие архитектуру более раннего поколения. Инсайдеры предполагают, что новинка RX 7600 Fighter V2 будет сконструирована по аналогии с предыдущей версией, сохраняя ее характеристики.

VideoCardz представил эскиз возможного упаковки для нового продукта, полагая, что черная версия уже готовится к скорому релизу. Указанный код товара был обнаружен в базах данных розничных продавцов, что усиливает ожидания о его скором выходе на рынок. Таким образом, PowerColor продолжает разрабатывать свою линейку графических карт, чтобы предоставлять потребителям новые решения.