Ноутбуки MSI RTX 50 обеспечивают высокий уровень производительности для игр и новых возможностей для локальных ИИ приложений

Компания MSI анонсировала свою новую линейку высокопроизводительных игровых ноутбуков, среди которых модели Titan 18 HX AI, Raider 18 HX AI и Vector 16 HX AI. Эти устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra 200 HX и графическими картами NVIDIA RTX 50. Ноутбуки Raider A18 HX и Vector A18 HX работают на базе процессоров AMD Ryzen 9000 серии. С выходом новых графических карт от NVIDIA, которые не обновлялись более двух лет, пользователи могут рассчитывать на выдающуюся производительность в играх с ультра-высоким разрешением. Однако, новинки MSI не только предназначены для игр, но и отлично справляются с задачами ИИ, особенно в работе с небольшими языковыми моделями (SLM), что делает их универсальными инструментами для геймеров и специалистов по искусственному интеллекту.

Графические карты RTX 50, построенные на архитектуре Blackwell, впервые внедряют 5-е поколение Tensor Cores и 4-е поколение RT Cores. С увеличенной памятью и поддержкой GDDR7 эти GPUs оптимизируют вычисления, связанные с нейросетями, снижая при этом использование памяти, что позволяет улучшить графическую обработку и эффективность работы с ИИ. Это приводит к беспрецедентной производительности как в играх, так и в креативных задачах, обеспечивая более быстрое выполнение сложных процессов.

RTX 50 также предлагают важные преимущества для работы с SLM: они способны обрабатывать длинные и сложные запросы, что улучшает качество диалогов и генерацию текста, поддерживают многозадачность, предотвращая проблемы с памятью, и ускоряют обработку больших объемов данных, что значительно повышает эффективность обучения и вывода моделей. Ранее большие языковые модели (LLM) функционировали на облачных серверных GPU, но с развитием технологий, пользователи теперь могут запускать и обучать свои SLM на локальных устройствах. Ноутбуки MSI с графическими картами RTX 50 не только предлагают первоклассные возможности для игр, но и дают пользователям шанс легко создавать и деплоить SLM (это значит развертывать языковые модели), что делает ИИ-приложения более доступными и распространенными.



