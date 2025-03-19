Krafton анонсирует дорожную карту PUBG, новые функции и улучшения для игроков ожидаются в 2025 году

Сегодня компания Krafton представила дорожную карту для PUBG: Battlegrounds на 2025 год, обновив информацию о переходе игры с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Один год спустя после первоначального анонса разработчики наметили долгосрочные планы, которые сохранят атмосферу, любимую фанатами. Однако стоит отметить, что обновление на UE5 по-прежнему находится на стадии предварительной подготовки.

На техническом фронте Krafton работает над версией PUBG для современных консолей, которая ожидается на PlayStation 5 и Xbox Series S|X в конце 2025 года. Эта версия должна предоставить визуальные улучшения и оптимизацию, включая исправления для скорости загрузки карт и частоты кадров.



В дополнение к этому, разработчики готовят запуск проекта UGC (пользовательский контент) в PUBG, который позволит игрокам создавать и делиться своими собственными игровыми режимами. Первым из них станет новый режим TDM в пользовательских матчах, что обеспечит игрокам большую свободу творчества и новые способы взаимодействия с игрой.



Krafton также планирует интеграцию ключевых элементов из обычных матчей в ранговые, что сделает игроки опыт более единым и сократит разрыв в игровом процессе между двумя режимами. В июне 2025 года произойдет переработка системы рангов, что сделает прогресс более удовлетворительным и значимым.



Каждые два месяца в 2025 году будут выходить патчи для балансировки, направленные на ключевые изменения в мета-игре с оружием, чтобы обеспечить динамичный и развивающийся игровой опыт. Также ожидается значительная ежегодная переработка, которая изменит использование оружия и стимулирует разнообразные стили игры. В разработке находятся новые виды оружия иAttachments, что значительно расширит доступный арсенал.



Разработчики также планируют масштабное обновление искусственного интеллекта. Боты в PUBG станут вести себя более реалистично, реагировать на уменьшение зоны и использовать дымовые гранаты для прикрытия. Эти изменения сделают встречи с ИИ более натуральными, сохраняя справедливую и захватывающую атмосферу для игроков.



Хотя новая карта в этом году не появится, готовится крупное мировое обновление, которое ожидается в конце 2025 года и изменит существующие карты, предлагая новые игровые впечатления. Также в карты Taego, Miramar и Erangel будет внедрена функция разрушаемого ландшафта.