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ddr22
Новый гибридный гаджет от Apple с экраном 18,8 дюйма будет работать на macOS
Apple разрабатывает первое складное устройство с 18,8-дюймовым экраном, которое будет использовать macOS вместо iPadOS

Apple анонсировала разработку своего первого складного устройства с диагональю экрана 18,8 дюйма, которое, по всей вероятности, станет гибридом между iPad и MacBook. Ожидается, что это устройство не будет иметь физической клавиатуры, что создает определенную путаницу. Тем не менее, его фолдинговая форма четко указывает на возможность использования его как MacBook. Важной новостью стало то, что данное устройство будет работать на операционной системе macOS, а не на iPadOS, что делает его более близким к линейке Macbook.
Первые два складных устройства Apple должны поступить в массовое производство во второй половине следующего года. Это означает, что их запуск можно ожидать к концу 2026 года или в первой половине 2027 года. Аналитик Джефф Пу из GF Securities заявил, что новая модель будет иметь дисплей размером 18,8 дюйма и являться гибридом iPad и MacBook. Ранее не было ясно, какая операционная система будет установлена на устройстве, и заявления Пуа подчеркивают, что это в первую очередь MacBook.

Известный журналист Марк Гурман также отмечает, что в будущих версиях iOS 19 и macOS 16 будут предложены новые аппаратные решения, включая складывающиеся устройства и ноутбуки с сенсорными экранами. Однако на данный момент нет сообщений о том, что сенсорные Mac будут выпущены так скоро.

Кроме того, Пу упоминал информацию от The Wall Street Journal как источник своих данных о складных устройствах, что добавляет весомости его утверждениям. Он также упомянул, что ожидается складной iPhone с внутренним экраном размером 7,8 дюйма, но подробностей о других характеристиках и сроках выхода устройства пока нет.

Apple всегда старалась отделить iPad Pro от MacBook, хотя пользователи уже давно выражают желания видеть macOS на iPad. Это требование получает все большее признание, так как iPad демонстрирует мощную производительность, сопоставимую с настольными устройствами. Будет интересно узнать, насколько серьезна данная информация и как она может повлиять на будущее Apple в сегменте гибридных устройств. В ближайшее время ожидаются новые подробности об этом революционном продукте от Apple.

#apple
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