Z890 AORUS Tachyon ICE от Gigabyte: материнская плата для энтузиастов с рекордной скоростью DDR5 и уникальными функциями разгона.

Компания Gigabyte представила материнскую плату Z890 AORUS Tachyon ICE, которая уже завоевала внимание в мире разгона благодаря своим впечатляющим возможностям. Эта плата использовалась известными оверклокерами, такими как HiCookie и Splave, для достижения рекордных скоростей работы оперативной памяти. HiCookie, например, смог установить новый мировой рекорд с впечатляющей скоростью в 12726 MT/s, что подчеркивает высокий потенциал данной модели. Z890 AORUS Tachyon ICE нацелена на энтузиастов и, хотя она не была официально представлена ранее, известно, что такие специализированные материнские платы поступают в продажу только после тестирования оверклокерами. Теперь, когда рекорды были побиты, Gigabyte готова официально запустить продукт для более широкой аудитории.



По умолчанию максимальная скорость памяти составляет 9500 MT/s, но с правильными настройками можно добиться даже больших результатов.

Материнская плата выделяется своим необычным дизайном: слоты DIMM расположены сверху, а сокет LGA 1851 повернут на 90° по сравнению с другими моделями. Плата поддерживает только 2 слота DIMM с конфигурацией Dual-Channel, что также способствует достижению высоких скоростей. Для питания процессора предусмотрен мощный VRM-дизайн с 18+1+2 фазами, поддерживающий до 110А.

Z890 AORUS Tachyon ICE обладает всеми необходимыми инструментами для экспериментов с разгоном: на плате есть индикатор ошибок, кнопка питания и сброса, а также возможность переключения на резервный BIOS. Это редко встречается в материнских платах серии 800, что делает данную модель еще более привлекательной для оверклокеров.



Помимо мощных характеристик, материнская плата предлагает разнообразные возможности подключения, включая WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5GbE LAN, порты Thunderbolt 4 и множество разъемов для RGB и систем охлаждения.