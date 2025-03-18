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ddr22
Анонсирован CS:Legacy – фанатский мод Counter-Strike 1.6 с доступом на Steam
Создана полная переработка Counter-Strike 1.6 под названием CS:Legacy с современными технологиями и улучшениями.

Midnight Madness анонсировала CS:Legacy, полную переработку классической игры Counter-Strike 1.6, которая станет доступна на платформе Steam уже в этом году. В поддержание интереса к этому проекту команда выпустила первый трейлер, созданный с использованием игрового движка. CS:Legacy разработан с нуля с использованием уникального кода и игровых ресурсов. Проект использует официальную кодовую базу движка Source Engine SDK 2013 года, однако были переписаны системы рендеринга, шейдеров и других важных компонентов для достижения максимальной производительности и качества.

Разработчики стремятся не только воссоздать оригинальный игровой процесс, но и внести современные доработки и технические улучшения. Тем не менее, они хотят сохранить тот самый «классический» дух, который сделал CS 1.6 культовой игрой среди геймеров. Это важно для команды, ведь именно этот аспект и поддерживает высокий интерес к игре.

Как уточнили разработчики, CS:Legacy является полноценной игрой, а не модификацией. Предполагается, что она будет бесплатной, однако бета-версия может быть доступна только для тех, кто поддерживает проект на платформе Patreon. В то же время было упомянуто, что игра сначала появится на Steam в статусе раннего доступа, и пока не ясно, будет ли версия раннего доступа бесплатной.

#cs:legacy
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