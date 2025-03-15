Light Phone 3 — компактный смартфон с ограниченными функциями для минималистов.

Light Phone 3 — это необычный смартфон, ориентированный на минималистов. Ожидается, что его продажи начнутся в конце марта, хотя на данный момент он уже доступен для предзаказа. Цена на смартфон составляет 599 долларов, но после запуска она вырастет до 799 долларов. Также устройством смогут воспользоваться покупатели из Европы, хотя им придется учесть дополнительные расходы на доставку и налог на продажу. В плане характеристик Light Phone 3 имеет компактные размеры: 106 x 71,5 x 12 миллиметров и весит 124 грамма. Он оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1240x1080 пикселей и матовой поверхностью. Батарея емкостью 1800 мАч обеспечивает автономную работу на целый день и заряжается через USB-C. Основная камера позволяет делать снимки с разрешением 12 МП, а фронтальная камера имеет 8 МП. Корпус, имеющий сертификацию IP54, защищает устройство от дождя и брызг.

Light Phone 3 работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который включает два производительных ядра ARM Cortex-A78 и шесть эффективных Cortex-A55. В устройстве отсутствуют сторонние приложения, социальные сети и веб-браузеры. Вместо этого акцент сделан на основных функциях телефона: звонках и SMS, наличии таймера, калькулятора, простой камеры, приложения для заметок и музыкального плеера.

Смартфон поддерживает LTE и 5G и может использоваться в качестве персональной точки доступа. Однако стриминг музыки и сторонние мессенджеры, такие как WhatsApp, не поддерживаются, а электронная почта так же недоступна. Однако присутствует модуль GPS, чип Bluetooth для беспроводных наушников и NFC, который будет использоваться для бесконтактных платежей после обновления.