Мобильный пауэрбанк на натриевых батареях от компании Elecom предлагает высокую безопасность, низкую температуру эксплуатации и меньший вред окружающей среде по сравнению с литиевыми аналогами.

Компания Elecom представила на рынке первый в мире мобильный пауэрбанк, работающий на натриевых батареях. Этот новый гаджет обладает рядом преимуществ, которые делают его более безопасным и экологически чистым выбором по сравнению с традиционными литиевыми пауэрбанками.

Натрий гораздо более доступен и проще в производстве, в отличие от лития, добыча которого сопровождается загрязнением воды и почвы. Кроме того, натрий менее токсичен и, в случае неудачной утилизации, представляет меньшую угрозу для окружающей среды.

Еще одним важным аспектом является производительность в условиях низких температур. Натриевые батареи сохраняют свою эффективность при температурах до -35° C, тогда как литиевые батареи начинают терять свои характеристики в таких условиях. Кроме того, они менее подвержены риску теплового разгона, что представляет серьезную проблему для пользователей литиевых аккумуляторов, особенно при неправильном использовании.

Срок службы натриевого аккумулятора составляет около 5000 циклов зарядки, что значительно превышает 500 циклов у стандартных литиевых батарей. Это обеспечивает значительно большую долговечность устройства.



Пауэрбанк Elecom имеет емкость 9000 мАч и предлагает мощность до 45 ватт через порт USB-C PD и 18 ватт через USB-A порт. Зарядка устройства занимает около двух часов. Гаджет весит 350 г и имеет размеры 87 x 31 x 106 мм, что делает его достаточно компактным и легким для переноски.



На данный момент пауэрбанк доступен для предзаказа в черном и светло-сером цветах по цене около 9980 йен (примерно 68 долларов США) через онлайн-магазин Elecom.