VAIO запускает ноутбуки S13 и Pro PG с экраном 13,3 дюйма для бизнес-пользователей.

Компания VAIO представила свои новые ноутбуки с экраном 13,3 дюйма – модели S13 и Pro PG, которые отличаются мощными процессорами Intel Core, высокой мобильностью и прочной конструкцией. Ноутбуки соответствуют стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует их устойчивость к падениям, влаге и экстремальным температурам. Специально для мобильных пользователей предлагается поддержка 5G с возможностью глобальной связи, включая GPS и спутниковые навигационные системы.

Модель S13 разработана для широкого круга потребителей, а Pro PG ориентирована на бизнес-пользователей. Оба устройства работают на процессорах Intel Core 3/5/7, оснащены до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и могут иметь SSD объемом до 512 ГБ в Pro PG и до 1 ТБ в S13. Экран ноутбука имеет разрешение 1920x1200 пикселей и может открываться на 180 градусов, что делает его удобным для презентаций и работы в команде. Чтобы расширить рабочее пространство, VAIO предлагает дополнительные внешние мониторы VAIO Vision+ с легким углепластиковым корпусом.

Ноутбуки также оснащены продвинутыми AI-микрофонами, которые обеспечивают качество звукозаписи, а также камерами с разрешением 920 тысяч пикселей и поддержкой Windows Hello для распознавания лиц. Кроме того, есть возможность подключения наушников через стандартный разъем 3,5 мм.

В арсенале ноутбуков представлены порты USB-C и HDMI, которые поддерживают внешние мониторы с высоким разрешением. Модели имеют массу менее 1,06 кг и толщину от 17,7 до 19,6 мм, что делает их достаточно легкими и тонкими для повседневного использования.

К сожалению, пока информации о доступности ноутбуков не поступало. Но предзаказ уже открыт для покупателей из Японии, что позволяет им стать первыми владельцами новинок от VAIO.