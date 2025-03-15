Появились слухи о новом игровом портативном устройстве Anbernic RG557.

Компания Anbernic, известная производством портативных игровых устройств, готовится анонсировать новинку — Anbernic RG557, который станет преемником модели RG556, выпущенной в прошлом году.

Основной особенностью нового устройства станет использование процессора Snapdragon G2 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. По сообщил источников, разрабатывающая компания уже представила ранний прототип на выставке CES 2025.

Экран RG557, как ожидается, будет работать с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, сохраняя соотношение сторон 16:9. Одной из интригующих аспектов является вопрос о том, применит ли Anbernic технологии OLED для нового дисплея. Помехой на пути к более совершенным характеристикам могло бы стать усиливающееся использование более мощного процессора Snapdragon G2 Gen 1 вместо устаревшего Unisoc Tiger T820, использовавшегося в RG556.

Согласно слухам, опытные образцы уже находятся в работе и могут предложить пользователям дополнительные функции, такие как быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Однако, пока окончательные характеристики и детали нового устройства остаются неизвестными.