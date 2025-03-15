Утечки показывают значительное обновление дизайна iPhone 17 Pro: камера получит элементы от Google Pixel

Недавние утечки о корпусе Apple iPhone 17 Pro Max свидетельствуют о значительном обновлении дизайна грядущей флагманской линейки iPhone 17. iPhone 17 Pro, по слухам, получит переработанную камеру, вдохновленную устройствами Google Pixel. Известный инсайдер Majin Bu опубликовал изображения, на которых видно, что задний камерный блок телефона будет расширен и займет почти всю ширину устройства, что явно указывает на заимствование элементов дизайна у Pixel.

На изображениях новинки видно, что три камеры расположены слева на корпусе телефона, в то время как LiDAR-сенсор и модуль вспышки смещены вправо. В центре корпуса будет большое круглое отверстие, предположительно, для размещения компонентов беспроводной зарядки и MagSafe. В предыдущих сообщениях также сообщалось о функции обратной беспроводной зарядки, которая может появиться в iPhone 17 Pro и будет являться полезным дополнением.



К тому же, некоторые источники утверждают, что модели iPhone 17 Pro откажутся от титана в пользу алюминия. Ранее премиум-версии iPhone использовали такие дорогие материалы, как нержавеющая сталь и титан.



Важно учитывать, что до официального запуска iPhone 17 Pro еще более шести месяцев, поэтому к таким утечкам и слухам стоит относиться с осторожностью.